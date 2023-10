Calvarese promuove Mariani: «Giusta l’espulsione di Thiaw, ecco perchè»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha promosso l’operato di Mariani in Milan-Juve: corretta la decisione sull’espulsione di Thiaw

Dalle colonne di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese ha promosso l’operato di Mariani in Milan-Juve:

«Giusta infatti l’espulsione del tedesco, che interviene su Moise Kean diretto verso la porta. Sussistono tutte e quattro le condizioni per il DOGSO: direzione dell’attaccante, distanza dalla porta, possesso della palla e numero di difensori in prossimità in grado di intervenire (zero). Buona anche la gestione delle ammonizioni, con cinque gialli complessivi. Forse esagerata soltanto quella a Manuel Locatelli, che arriva un secondo prima e colpisce il pallone. Era chiamato a tenere i nervi saldi ieri sera a San Siro, nel big match della nona giornata, e non ha fallito».