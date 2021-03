Calhanoglu su Hauge: «Ha bisogno di tempo, ma ha un grande talento»

Il trequartista rossonero Hakan Calhanoglu ha detto la sua sul compagno di squadra in rossonero Jens Petter Hauge

Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni del portale norvegese vg.no per parlare del compagno di squadra Jens Petter Hauge. Queste alcune delle sue dichiarazioni a riguardo:

«Prima di tutto voglio dire che mi piace Jens come persona, è un bel tipo. È giovane. È un grande passo per lui passare dal Bodø / Glimt al Milan. Ha bisogno di tempo per giocare in prima squadra. Ma quando ne ha la possibilità, fa sempre un buon lavoro. Lavora molto e ho fiducia in lui. Ha un grande talento. Sono molto felice di giocare con lui».