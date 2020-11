Calhanoglu, primo in Serie A nei “passaggi chiave” – ANALISI TATTICA

Tra i principali artefici del primato rossonero c’è Hakan Calhanoglu: il fantasista turco è il migliore in Serie A nella creazione di passaggi chiave

Il Milan capolista di Pioli è una delle principali sorprese di questa Serie A. Calhanoglu, del cui rinnovo si sta discutendo proprio in questi giorni, è uno dei giocatori più in forma. L’ex Bayer si sta esaltando nel sistema verticale di Pioli: come abbiamo scritto, i rossoneri sono una squadra piuttosto frenetica e verticale, che cerca di arrivare in porta velocemente. E’ una formazione che si esalta quando le distanze del campo si dilatano e può attaccare tramite ripartenze lunghe. In quei contesti, il turco può seminare il panico in campo aperto, sfruttando la sua eccellente conduzione.

D’altronde, non bisogna dimenticare che Calhanoglu è esploso nel Bayer Leverkusen di Roger Schmidt, una formazione molto peculiare che spiccava per un’intensità fuori dal comune. I tedeschi estremizzarono i concetti di “gegenpressing”, con una pressione furiosa in zona palla e la ricerca di tante transizioni. Non stupisce quindi che Calhanoglu si esalti in squadre così verticali e che faccia un po’ più fatica in un calcio più paziente.

Fin qui, il turco è il principale generatore di occasioni del campionato: ha totalizzato l’enorme cifra di 27 passaggi chiave totali (uno di questi si è tramutato in assist), ben 7 in più di Pellegrini e Djuricic al secondo posto. E’ inoltre al sesto posto per la qualità delle occasioni che genera in ogni partita, con 0.46 Expected Assists ogni 90′.

Ma come mai Calhanoglu riesce a fare tirare così spesso in porta un compagno? Ciò avviene perché il turco è molto bravo nel battere i calci da fermo. Dei 27 passaggi chiave totali effettuati dall’ex Bayer, ben 14 sono arrivati da piazzato (10 da corner e 4 da punizione), per distacco record del campionato.

Questo vuol dire che Calhanoglu rende i rossoneri una squadra potenzialmente pericolosa su ogni calcio di fermo, molte delle sue battute portano al tiro di un compagno. Basti pensare che è il Milan è la squadra del campionato con più passaggi chiave provenienti da piazzato: 15, con 14 di questi che provengono proprio dal suo fantasista.

Grazie al calcio del turco, che sa mettere palloni forti e tesi, il Milan può così sfruttare i grandi saltatori che ha al centro dell’area. Ibrahimovic su tutti.