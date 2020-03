Calhanoglu: che futuro attende il turco, resterà a Milano?

Il futuro di Hakan è in bilico, il giocatore vuole restare ma…

Situazione complicata in casa Milan. Tra i nomi in uscita anche Hakan Calhanoglu. Il calciatore a oggi non ha intenzione di lasciare Milano, ma Elliott ha come obiettivo ridurre i costi.

Il progetto non fornisce garanzie, servono investimenti

La priorità sembra a oggi, essere solo quella di spendere poco e puntare sui giovani. Fosse così per Hakan Calhanoglu le porte sarebbero chiuse a Milanello. A giorni la società dopo un confronto, parlerà con i giocatori. Vedremo se tutto cambierà o saranno poi attuati tagli drastici.