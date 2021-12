Calhanoglu leader nerazzurro ma contro il Liverpool...

Calhanoglu leader dell’Inter dopo un inizio difficile: 5 reti e 3 assist nelle ultime cinque gare con i nerazzurri

Alla fine ha avuto ragione Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha sempre creduto nelle potenzialità di Hakan Calhanoglu, anche dopo una prima parte di stagione in salita con la maglia dell’Inter.

Il derby trampolino di lancio per l’ex Milan, adesso nuovo leader della squadra campione d’Italia come scrive Tuttosport. Decisivo nelle due grandi sfide contro i rossoneri e il Napoli, Calhanoglu nelle ultime cinque partite si è preso l’Inter segnando 5 gol e collezionando anche 3 assist.

Ma ora servirebbe il salto di qualità definitivo: in rossonero non ha mai veramente inciso contro i top club europei, e non ha mai disputato un’intera stagione al 100% della condizione, motivo per cui forse la sfida contro il Liverpool a febbraio potrebbe…