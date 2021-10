Calhanoglu, Hakan Sukur punge il Milan: «Si pentiranno di averlo perso»

Hakan Sukur ha rilasciato qualche dichiarazione su Calhanoglu e sulla sua accoglienza nel prossimo derby. Le sue parole

Hakan Sukur, ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul connazionale Calhanoglu ai microfoni di SportWeek.

AVVIO DIFFICILE – «Hakan è bravissimo, lo seguo da sempre con interesse. Al Milan ha fatto stagioni positive e gli serve tempo per ambientarsi in un’altra realtà. Mi aspettavo che avesse un po’ di difficoltà all’inizio, ma la sua qualità non si discute. I tifosi ora devono avere pazienza, non bisogna farsi condizionare dalle prime partite. Di certo, sono molto felice che ci sia un altro Hakan nella mia squadra, perché io sarò sempre un fiero interista».

COME SARA’ ACCOLTO IN MILAN-INTER – «Milan-Inter è la storia, un derby che guarda tutto il mondo: mi sono emozionato quando ho potuto viverlo dal campo. È normale che un trasferimento così porti un po’ di critiche, ma parliamo di professionisti: i sentimenti lasciamoli da parte. Ai tifosi del Milan resterà il ricordo di un grande giocatore, quelli dell’Inter riusciranno ad apprezzarlo. Anzi, io spero che Hakan diventi più forte di quando era al Milan, così alla fine i rossoneri si pentiranno di averlo lasciato andare…».

