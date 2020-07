Calhanoglu e la cura Pioli: con lui ha trovato il ruolo giusto

Hakan Calhanoglu è stato totalmente rivitalizzato dalla cura Stefano Pioli al Milan, il turco ha impiegato due anni per diventare determinate in rossonero

Hakan Calhanoglu è andato in gol anche ieri sera contro il Bologna riuscendo a mettere a segno sia la rete del 2-0 che l’assist del 3-1 firmato da Bennacer. Un giocatore nuovo capace di costruire ed inventare per sé stesso e per i compagni: il numero 10 turco è apparso rivitalizzato dalla cura Stefano Pioli che per la prima volta l’ha messo nella posizione a lui più adeguata.

Calhanoglu è un trequartista, nonostante Giampaolo non lo vedesse in quel ruolo, e al Milan solo Stefano Pioli è riuscito a comprenderne le potenzialità dandogli maggiore libertà di esecuzione soprattutto nel corridoio centrale. Vertice sulla trequarti nel 4-2-3-1, Calhanoglu in questa posizione ha totalizzato 4 gol e 5 assist in 8 partite.