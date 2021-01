Calhanoglu convocato: per il turco si prospetta un inizio dalla panchina

Hakan Calhanoglu è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Torino: possibile partenza dalla panchina per il turco

A sorpresa Hakan Calhanoglu è stato inserito nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera a San Siro contro il Torino. Per il fantasista turco si prospetta tuttavia un inizio dalla panchina, Brahim Diaz favorito per sostituirlo, vista la sua assenza da Milanello negli ultimi due allenamenti.

Non è tuttavia escluso che Calhanoglu possa entrare a partita in corso qualora il Milan avesse bisogno di maggiori geometrie sulla trequarti. Discorso diverso invece per Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese ha buone chance di giocare titolare (già ieri si è allenato insieme ai compagni) ma difficilmente sarà in campo per tutta la gara.