Calendario Milan, la sconfitta con il Sassuolo nel momento peggiore, da qui in avanti tre scontri diretti a partire dalla Lazio lunedì sera

Calendario Milan, la sconfitta con il Sassuolo nel momento peggiore, da qui in avanti tre scontri diretti a partire dalla Lazio lunedì sera. Il primo dei restanti scontri diretti in chiave europea, nulla di semplice, la sconfitta con il Sassuolo complica i piani ed ora costringe i rossoneri a vincere all’olimpico, prima di affrontare Juve ed Atalanta. Ma andiamo per gradi.

ORA LA LAZIO- Dalla gara di lunedì sera arriveranno altri indizi sulle reali possibilità di qualificazione, poi il Benevento che improvvisamente è costretto a fare punti per doversi salvare, dopo un campionato tutto sommato tranquillo. Il 9 maggio la Juventus, altro scontro diretto per il quale sarebbe inutile qualsiasi commento. Poi Toro e Cagliari, anche loro agguerrite nella lotta salvezza ed infine l’Atalanta, giusto per chiudere in bellezza. Era meglio vincere con il Sassuolo, l’ultima delle tranquille.