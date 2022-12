Calendario Milan Femminile: i prossimi impegni delle rossonere

Oggi pomeriggio il Milan Femminile ha chiuso il proprio 2022 con una vittoria. Ecco i prossimi impegni in vista del 2023

Sempre fuori casa inizierà il nuovo anno, con la trasferta di Coppa Italia sul campo della Lazio, capolista in Serie B, domenica 8 gennaio; il primo appuntamento del 2023 in campionato, invece, sarà in casa il fine settimana seguente contro il Parma.