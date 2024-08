Calendario Milan Femminile: amichevoli e prime di campionato, gli IMPEGNI delle rossonere ad agosto

Archiviato il mese di luglio il Milan Femminile si prepara ad affrontare gli impegni di agosto. Il calendario delle rossonere

Ci sarà Coach Suzanne Bakker al timone della nave delle rossonere in questa stagione, che entrerà nel vivo nelle prossime settimane. Due amichevoli di lusso, contro Newcastle e Barcellona il 10 e il 23 agosto, prima del debutto in campionato contro il Como Women, previsto per l’ultimo weekend di agosto.

AMICHEVOLI

: venerdì 16 agosto alle 18.00 – PUMA House of Football (a porte chiuse) Barcellona-Milan, Trofeo Gamper: venerdì 23 agosto alle 20.00 – Estadi Johan Cruyff

SERIE A FEMMINILE