Si prevede un altro scherzo del calendario per il Milan che sfiderà due volte il Torino di Giampaolo in tre giorni a gennaio

Gli “scherzi” del calendario si ripresentano anche in questa stagione, più precisamente a gennaio quando il Milan affronterà per due volte in tre giorni il Torino tra Serie A e Coppa Italia. I rossoneri infatti dovranno opporsi al proprio ex tecnico Marco Giampaolo sia il 10 che il 13 gennaio.

Anche nella passata stagione il Milan si trovò in una situazione simile, l’anno scorso toccò alla Lazio che sfidò i rossoneri due volte nel giro di 11 giorni.