Calciomercato Zaniolo: torna la sfida tra Milan e Juve. Il centrocampista è uno dei primi obiettivi dei bianconeri

È concorrenza piena per Nicolò Zaniolo tra Milan e Juventus. Il giocatore ora è al Galatasaray, ma la clausola rescissoria, di 35 milioni che si abbassa di anno in anno, inserita nel contratto apre ad un nuovo scenario in Italia.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’ex giallorosso è diventato il primo obiettivo dei bianconeri: molto però dipenderà dal futuro europeo dei bianconeri, ma stavolta l’affare è meno ostico di quanto non fosse prima.