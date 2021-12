Calciomercato, Monaco vicino a Vanderson: il Milan aveva fatto un’offerta

Le ultime di calciomercato. Il Monaco vicinissimo al 20enne brasiliano Vanderson del Gremio. Su di lui c’era anche il Milan

Il Monaco ha trovato l’accordo con il Gremio per portare in Ligue 1 il brasiliano Vanderson. Secondo FootMercato, il club francese pagherà una cifra di 11 milioni dilazionati in 5 rate. Sul terzino classe ’01 c’era anche il Milan, che aveva presentato un’offerta.