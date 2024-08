Calciomercato Milan, un calciatore in PROCINTO di LASCIARE il club: le ULTIME NOTIZIE

Un calciatore in procinto di lasciare il Milan. Ecco l’ultimo movimento in uscita che riguarda il calciomercato rossonero

Yacine Adli ha deciso di lasciare il calciomercato Milan per approdare alla Fiorentina. Nonostante la sua iniziale volontà di restare in rossonero, anche come riserva, il centrocampista ha accettato la proposta della squadra toscana. Nelle prossime ore, Adli dovrebbe raggiungere Firenze per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto.

La formula dell’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. Adli firmerà un contratto di 1+4 anni con la Fiorentina. Il Marsiglia era anche interessato al giocatore, ma i viola sono stati più rapidi nel chiudere la trattativa, non avendo la necessità di vendere prima di acquistare. Oggi Adli non si è allenato con il Milan, segno che l’accordo con la Fiorentina è ormai imminente.