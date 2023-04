Calciomercato Milan, Walker: spunta un club di Premier! Le ultime. L’Aston Villa prepara un’offerta di 60 milioni per due giocatori

Il Milan ha messo gli occhi su Kyle Walker, giocatore del Manchester City. Non è l’unica squadra però un’altra squadra di Premier League.

Si tratta dell’Aston Villa: come scrive Football Insider, il club inglese sta preparando un’offerta superiore ai 60 milioni per Walker e per Kalvin Phillips.