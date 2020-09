Calciomercato Milan: venerdì le visite mediche per Tatarusanu

Il portiere rumeno dovrebbe arrivare via Lione per prendere il posto di vice Donnarumma dopo le partenze di Reina e Begovic

Il Milan sembra ormai aver deciso chi sarà il 12 di questa stagione, il vice Donnarumma; si tratta di Ciprian Tatarusanu, portiere ex Fiorentina, attualmente in forza al Lione.

Il 34enne rumeno è atteso in Italia per sottoporsi al tampone e già venerdì mattina potrebbe sostenere le visite mediche di rito prima di siglare un contratto triennale con il Milan. Non è ancora chiaro se ci sarà o meno un corrispettivo economico in favore della formazione transalpina (Tatarusanu ha ancora un anno di contratto, ndr) anche se questa operazione potrebbe rientrare in una più ampia che vedrebbe Lucas Paquetà percorrere la strada inversa in direzione Groupama Stadium.