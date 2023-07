Musah Milan: continui segnali di apertura del Valencia. Le novità sul futuro del centrocampista e la trattativa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Valencia sta abbassando le pretese per Musah ed è sceso dalla richiesta di 25 milioni di euro.

Passi in avanti, ancora non c’è l’accordo tra il club spagnolo e il Milan, ma le parti stanno lavorando per provare a chiudere nel weekend.