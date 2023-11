Van Breemen Milan: l’ultima idea dei rossoneri per la difesa. Ecco chi è il nuovo van Dijk e le ultime sulla visita di Moncada. I dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan segue con attenzione Finn van Breemen per rinforzare il pacchetto difensivo.

Per difensore centrale mancino classe 2003 del Basilea si è mosso in prima persona Moncada, che l’ha visionato in un recente match di Super League svizzera. Il calciatore è legato al club svizzero da un contratto in scadenza nel 2027.