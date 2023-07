Danjuma Milan: come giocherebbe il Milan con lui? Ecco i dettagli sul possibile acquisto dell’attaccante del Villarreal

Secondo quanto riportatto da Gazzetta.it, dopo gli acquisti di Loftus-Cheek e Pulisic, il Milan punta deciso su Arnaut Danjuma. Ecco di seguito come giocherebbe il Milan nel caso in cui l’attaccante del Villarreal approdasse in rossonero:

MILAN (4-3-3): Maignan; Theo, Tomori, Thiaw, Calabria; Krunic, Reijndes, Loftus-Cheek; Leao, Giroud (Taremi); Danjuma (Pulisic)