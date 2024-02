Maignan Milan, una big piomba sul portiere rossonero. Le NOVITA’ sul futuro del francese e l’interesse del Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Bayern Monaco ha messo nel mirino il portiere del Milan, Mike Maignan, per il dopo Manuel Neuer.

Il portiere francese non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con i rossoneri e il club rossonero ha un piano ben preciso: raggiungerlo entro l’estate. Nel frattempo, però, Mike è in cima alla lista del club bavarese. Chiaro che servirà uno sforzo economico da parte della società per trattenerlo e allontanare la minaccie delle big europee.