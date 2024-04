Taremi Milan, dal Portogallo sono sicuri: questo DETTAGLIO è determinante per il suo futuro. La situazione sul suo futuro

Secondo quanto riportato da O Jogo, Mehdi Taremi, attaccante del Porto accostato più volte al calciomercato Milan, si legherà presto ai colori dell’Inter.

Il giocatore, infatti, sarebbe già in possesso del certificato di residenza permanente e avrebbe già avviato con largo anticipo alcune pratiche burocratiche per poter arrivare al mese di luglio con la possibilità di diventare cittadino comunitario. Se il primo luglio, giorno in cui Taremi può essere tesserato, l’iter sarà completato l’attaccante non andrà ad occupare lo slot da extracomunitario. Al contrario invece andrà a riempire una delle due caselle oppure si può attendere il 23 luglio, data in cui potrebbe essere sistemato il tutto. Per la FIGC infatti conta lo status di comunitario o meno al momento del tesseramento, non di ciò che accade dopo.