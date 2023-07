Danjuma Milan: i rossoneri lavorano per il prestito. La situazione e le ultime sul futuro dell’attaccante olandese

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan conosce molto bene Danjuma e ha accolto favorevolmente la proposta degli agenti: Arnault può lasciare la Spagna anche in prestito.

La dirigenza rossonera lo considera un’opzione interessante per dare un’alternativa di qualità a Pioli, Furlani lavora per abbassare la richiesta di 4 milioni per il prestito del Villarreal.