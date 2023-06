Brahim Diaz Milan: le ultime e la volontà dello spagnolo sul suo futuro. A breve riprenderanno i colloqui tra i rossoneri e i blancos. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a giorni riprenderanno i colloqui tra Milan e Real Madrid per trovare una soluzione sul futuro di Brahim Diaz.

Il calciatore spagnolo spinge per restare in rossonero, mentre i Blancos starebbe pensando di riportarlo in Spagna per sostituire Marco Asensio.