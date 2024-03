Calciomercato Milan: trattativa per il rinnovo di Zeroli, le cifre dell’affare

Il calciomercato Milan continua a credere nei propri giovani. In tal senso trattativa in corso per il rinnovo di Zeroli

Tra i tanti giovani del Milan Primavera che stanno impressionando quest’anno e che hanno fatto il loro esordio in prima squadra c’è Kevin Zeroli.

Come riportato da Nicolò Schira il calciomercato rossonero sta spingendo per prolungare il contratto del giovane centrocampista. Trattative in corso tra Moncada e l’agente Rafaela Pimenta per raggiungere un accordo per un nuovo contratto fino al 2028 o 2029 a 0,22 milioni all’anno.