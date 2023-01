Calciomercato Milan, trattativa per un altro portiere: le ultime

Nuova pista di calciomercato per il Milan. I rossoneri sono in trattativa per un giovane portiere francese

Il Milan è in trattativa per un altro portiere. Dopo Devis Vasquez infatti, i rossoneri puntano il classe 2005 Noah Raveyre. Si tratta di un giovane talento del Saint-Etienne, considerato tra gli estremi difensori più interessanti in prospettiva.

Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan vorrebbe anticipare il suo arrivo già a gennaio nonostante il suo contratto sia in scadenza a giugno.