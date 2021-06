Calciomercato Milan: Tonali oggetto desiderio di un altro club italiano

Cagliari, tentazione Tonali: due strade per il gioiellino del Milan. I rossoblù sulle tracce del classe 2000

Suggestione Tonali per il Cagliari che potrebbe fare cassa con Nandez e risparmiare i soldi dell’ingaggio di Di Francesco, sempre più vicino al Verona.

Il Milan non è sicuro di esercitare il riscatto da 12 milioni per prelevarlo definitivamente dal Brescia ma non vuole perdere il controllo sul giocatore. Ecco perché alla fine potrebbe acquistarlo per poi girarlo in prestito. Il Cagliari sarebbe pronto ad accogliere il classe 2000 sia in prestito (strada più percorribile) sia a titolo definitivo, presentando un’offerta al Brescia. Lo scrive il Corriere dello Sport.