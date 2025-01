Condividi via email

Calciomercato Milan, il top player al passo d’addio! Trattativa avanzatissima, i dettagli. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il calciomercato Milan, a tre giorni dalla fine della sessione invernale, è letteralmente scatenato. Come riportato da Gianluca Di Marzio la trattativa per la cessione di Tomori è in stato avanzato con il Tottenham.

Nelle ultime ore, la squadra di Londra, ha superato la concorrenza dell’Aston Villa. La trattativa, dunque, ha subito un’accelerata molto importante e il difensore potrebbe concretamente lasciare il Milan.