Calciomercato Milan, Ibrahimovic avvisato: top player tentato dalle offerte, l’ultima indiscrezione spiazza i tifosi

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic avvisato: il Manchester United pensa intensamente a Theo Hernandez. Le ultime

Come riferito da Sky, il calciomercato Milan potrebbe presto trovarsi a dover respingere gli assalti per Theo Hernandez, terzino francese in scadenza a giugno del 2026 e alle prese col rinnovo del contratto.

Lo United non è certo di ottenere Davies e Theo ha attirato l’attenzione del dt Berrada. Per ora nulla conferma che l’interesse sia reciproco. Felice al Milan, Theo sa di essere in una posizione di forza e ascolta le offerte. Tra i club interessati il Bayern.