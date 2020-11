Calciomercato Milan – Thauvin, i rossoneri non parteciperanno ad aste

Thauvin è seguito dai rossoneri già da tanto tempo. Il Milan però non intende partecipare ad aste al rialzo per aggiudicarsi il giocatore

Florian Thauvin piace molto al Milan che lo segue da diverso tempo. Ma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero non parteciperà ad aste sull’ingaggio per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore francese.

Thauvin, che a giugno 2021 si libererà a zero dal Marsiglia, è cercato da diversi club, ma Paolo Maldini ha deciso di non fare giochi al rialzo per il giocatore. Il Milan non vuole sforare di tanto con il tetto ingaggi che si è prefissato.