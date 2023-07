Calciomercato Milan: le ULTIME su Taremi e Reijnders. Spuntano le cifre per Danjuma del Villarreal, obiettivo in attacco

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, proseguono le trattative del calciomercato Milan per Reijnders e Taremi, considerati gli obiettivi principali per il centrocampo e per l’attacco.

In avanti i rossoneri seguono anche Danjuma del Villarreal, per il quale proporrebbero un prestito oneroso a 4 milioni di euro.