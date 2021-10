Calciomercato Milan: Szczesny vicino ai rossoneri, il retroscena

Calciomercato Milan: ecco il racconto dell’incredibile retroscena relativo al possibile approdo di Szczesny in rossonero. Il racconto

Szczesny ed il Milan: cronache di un matrimonio che, per certi versi, è stato sondato concretamente quest’estate. Secondo quanto riferito da Di Marzio a Sky Sport, Paratici avrebbe proposto davvero il polacco ai rossoneri. Il motivo, ovviamente, era piuttosto chiaro: liberare la porta della Juventus per prelevare a zero Gianluigi Donnarumma.

Il piano dell’ex dirigente bianconero è naufragato principalmente per tre motivi: il Milan non era interessato ed ha virato su Maignan; Donnarumma ha sposato il progetto PSG ed infine, lo stesso Paratici ha lasciato la Juventus per cominciare una nuova avventura al Tottenham in Inghilterra.