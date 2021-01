Calciomercato Milan, suggestione Nkoulou per Maldini e Massara

Calciomercato Milan, Nkoulou potrebbe essere il nome a sorpresa per rinforzare la difesa dei rossoneri a gennaio. Operazione low-cost

Il Milan lavora in vista del calciomercato di gennaio dove tenterà l’assalto al difensore centrale: i nomi per i rossoneri restano quelli già citati di Simakan, Kabak e Milenkovic, tutte e tre però operazioni costose che presupporranno una lunga trattativa.

Proprio per questo motivo secondo Tuttosport il Milan nelle scorse ore sembrerebbe aver iniziato ad optare per un’operazione low-cost che riguarderebbe il centrale granata Nicolas Nkoulou in scadenza di contratto con il Torino (non rinnoverà) e per questo un obiettivo concreto per il calciomercato invernale.