Calciomercato Milan: suggestione Marcos Paulo, i dettagli

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero entrati in corsa per l’attaccante della Fluminense Marcos Paulo

Non solo Emerson Royal, il Milan sarebbe entrato in corsa anche per un attaccante del Fluminense. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Si tratta di Marcos Paulo, classe 2001, corteggiato anche da Lilla, Lione e Lazio. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 13 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovanissimo talento naturalizzato portoghese. Per lui due reti in sole tre presenze.