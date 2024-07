Calciomercato Milan, possibile staffetta in difesa: chi viene e chi va. Il PIANO del club rossonero per rinforzare il reparto

Non rientra certamente tra le priorità assolute del club, ma il calciomercato Milan potrebbe cambiare qualcosa anche per quanto riguarda la difesa. I rossoneri potrebbero mettere in atto una vera e propria staffetta.

Nel caso in cui dovesse uscire un difensore (l’indiziato principale è Thiaw, che ha mercato soprattutto in Premier League), il Diavolo potrebbe andare a definire l’operazione Pavlovic con il Salisburgo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.