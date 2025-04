Calciomercato Milan, non tramonta l’ipotesi di riscatto di Sottil dalla Fiorentina: c’è una novità. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è pronto ad entrare nel vivo, con movimenti sia in entrata che in uscita. Uno dei calciatori attualmente in bilico all’interno della rosa è Riccardo Sottil, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.

Come riportato da TMW il suo riscatto è uno scenario che potrebbe ancora verificarsi. Nonostante il poco minutaggio avuto fino ad ora i due club si riaggiorneranno nelle prossime settimane.