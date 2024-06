Calciomercato Milan, spuntano anche queste due soluzioni LOW COST per l’attacco: i NOMI e gli aggiornamenti

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sulle possibili mosse del calciomercato Milan per quanto riguarda le operazioni in entrata, concentrandosi soprattutto sull’attacco.

Nel caso in cui dovessero sfumare chi per un motivo chi per un altro tutti i nomi nella lista dei dirigenti rossoneri per l’attacco sarebbero pronte due soluzioni di ripiego: Artem Dovbyk del Girona (costo 35-40 milioni) e Kevin Denkey del Cercle Bruges (costo 15-20 milioni).