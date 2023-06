Calciomercato Milan, slitta la firma del parametro zero Kamada con i rossoneri: il motivo del rallentamento

Il calciomercato Milan ha in pugno Daichi Kamada ma, come riferito da Daniele Longo, la firma potrebbe slittare di qualche giorno per problemi burocratici.

I procuratori del giapponese devono prima domiciliarsi in Italia e hanno avviato le pratiche per un iter che non sarà di certo rapidissimo.