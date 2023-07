Calciomercato Milan, Lukaku rifiuta l’Arabia? La situazione

Calciomercato Milan, Lukaku ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita: il centravanti belga vuole solo la Juventus

Il Corriere dello Sport torna a spingere con l’operazione Romelu Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan, per la Juve. L’attaccante belga ha un accordo con i bianconeri ma per il momento si allena a Londra insieme a Ziyech, Aubameyang e agli altri esuberi del Chelsea. L’ex Inter continua ad essere bloccato da Vlahovic, con la strategia della Juventus che è molto chiara: se non entrano 70/75 milioni dalla cessione del serbo, non se ne possono dare 40 ai Blues per Lukaku.

Intanto, il suo legale Ledure lo informa di tutto ciò che accade attorno a lui. L’Al-Hilal continua il pressing, mettendo sul piatto 60 milioni di euro per un biennale e 50 al Chelsea. La classica offerta che fa saltare il banco. Ma Big Rom non sarebbe contento di accettare, dato che vuole ancora mettersi in gioco nel calcio europeo. Lui vuole la Juve, ha in testa solo la maglia bianconera, dando così seguito all’accordo trovato nelle passate settimane.