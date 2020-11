Calciomercato Milan – Si punta decisi su Milenkovic: i dettagli

Milenkovic è il grande obiettivo di mercato del Milan in vista di gennaio. I rossoneri avrebbero avanzato una proposta alla Fiorentina

In vista del mercato di gennaio, il Milan pare aver deciso di puntare tutte le sue fiches su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Come riportato dai colleghi di TMW, la dirigenza del Milan avrebbe offerto alla Fiorentina un prestito oneroso di 10 milioni di euro fino a giugno 2022, per poi riscattare il giocatore obbligatoriamente versando ulteriori 30 milioni nelle casse del club viola. La Fiorentina riflette, perché al momento non ha intenzioni di privarsi di Milenkovic già a gennaio.

Il difensore centrale serbo, è seguito anche da Inter e Juventus, che però, per ora, non hanno affondato il colpo.