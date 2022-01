Calciomercato Milan: c’è un ostacolo per la cessione di Castillejo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i giocatori in uscita dal Milan c’è Samu Castillejo. Per la sua cessione però c’è un ostacolo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com ci sono diverse squadre spagnole, pronte a formulare un’offerta a Paolo Maldini e Ricky Massara, che lo hanno proposto in territorio iberico. L’ingaggio è un problema, visto che Castillejo al Milan percepisce 2,5 milioni di euro netti all’anno, con la scadenza di contratto fissata per giugno 2023. Anche per questo motivo il Genoa si sarebbe defilato.