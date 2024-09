Calciomercato Milan, Serafini CONCORDA con le mosse del club rossonero! Quell’operazione è ASSOLUTAMENTE corretta

Calciomercato Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha approvato l’operazione Abraham-Saelemaekers: le dichiarazioni

L’avvio choc in campionato del Milan, la situazione in bilico di Fonseca, il caso Leao-Theo Hernandez, il mercato e tanto altro. Il giornalista, scrittore e tifoso Luca Serafini in esclusiva a Milannews24 parla dei rossoneri in vista della ripartenza dopo la sosta delle nazionali.

E del mercato cosa pensa Serafini?

«Discreto rispetto a quelli che sono i risultati delle prime tre giornate. Secondo me è stato un buon mercato, ma è diventato materia di discussione rispetto a quello che è successo. Ci sono state situazioni come quelle di Kalulu e di Abraham-Saelamaekers… Se quest’ultima operazione fosse stata fatta a giugno-luglio il giudizio sarebbe stato diverso, invece a fine agosto è diventata una ciofeca… Secondo me il Milan, tecnicamente, ci ha guadagnato perché Abraham è più forte di Saelemaekers. E’ uno scambio che avrei fatto anche io».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI LUCA SERAFINI