Calciomercato – Milan, senti Modric: il croato è in scadenza a giugno

Modric non ha ancora deciso il suo futuro. Con il contratto in scadenza fra 7 mesi, il croato potrebbe anche lasciare il Real Madrid

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, oggi in conferenza stampa pre match di Champions League contro l’Inter, ha parlato anche del suo futuro. Modric, che da 9 stagioni gioca con i ‘Blancos’, ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. L’ex Pallone d’Oro si è detto concentrato sul presente più che sul futuro, ma vediamo cosa ha dichiarato.

Modric, come riportato da CalcioNews24, ha detto: «Io sto bene al Real Madrid e mi sento forte, gioco quando decide il mister. Quando sono in campo penso solo a fare bene per la squadra. Sento che ho una condizione ideale per continuare, in futuro vedremo che succede, se ne parla spesso. Io sono tranquillo, qui possono ancora aiutare la squadra e ovviamente vorrei rimanere e chiudere qui la mia carriera».