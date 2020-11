Calciomercato Milan: se Calhanoglu parte, ecco pronto Szoboszlai

Calciomercato Milan: qualora Hakan Calhanoglu partisse, il club di Via Aldo Rossi punterebbe tutto su Szoboszlai del Salisburgo

Il Milan vuole a tutti i costi trovare un’intesa con Hakan Calhanoglu, ma l’agente del turco gioca a braccio di ferro e chiede alla società rossonera un ingaggio pari a 7 milioni di euro netti a stagione. La dirigenza milanista non sarebbe assolutamente d’accordo.

Per questo motivo, stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Diavolo, in caso di addio del turco, opterebbe per la pista Szoboszlai. Il Salisburgo vorrebbe 25 milioni di euro e per le casse rossonere, considerano il profilo idoneo per il progetto Elliott e le grandi qualità balistiche, non sarebbe affatto un cattivo affare.