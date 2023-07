Calciomercato Milan: lo schema dietro i nuovi acquisti

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo. In tal senso dietro alle strategie rossonere c’è uno schema ben preciso

Nel muoversi su questo mercato estivo il Milan ha adottato una politica nuova che segue uno schema ben preciso:

come riportato da TuttoSport profili né troppo giovani né troppo “vecchi”, profili che se non sono nel pieno della propria carriera poco ci manca. Investimenti rivendibili, investimenti futuribili sui quali fare potenziali plusvalenze in futuro ma investimenti che permettono alla rosa di essere competitiva da subito. Inoltre nessuno va oltre i 20 milioni di euro di parte fissa (bonus, quindi, esclusi). Perché? Un intento ben preciso, quello di non pesare più di 10 milioni di euro ciascuno nel prossimo bilancio della società.