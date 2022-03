Calciomercato Milan: scelta fatta, in arrivo Origi. Il club ha ormai puntato il belga in scadenza col Liverpool

Il Milan ha individuato in Divock Origi l’innesto ideale per il proprio attacco. Il belga si libererà a zero dal Liverpool col quale sono lontani gli obiettivi che farebbero scattare il rinnovo autmatico.

Come spiega Tuttosport l’occasione di prendere un attaccante a parametro zero con un simile bagaglio internazionale ma al contempo ancora nel pieno della carriera, viene considerata troppo ghiotta dai dirigenti rossoneri.