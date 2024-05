Calciomercato Milan: possibile OCCASIONE dalla Roma in estate, addio annunciato

Il calciomercato Milan continua a muoversi in vista della sessione estiva. In tal senso potrebbe esserci un’occasione dalla Roma

Il calciomercato Milan è alla ricerca di possibili affari per rinforzare quella che sarà la squadra a disposizione di Fonseca. In tal senso per la difesa potrebbe esserci un’occasione dalla Roma in vista della sessione estiva.

Come riportato da Matteo Moretto infatti è previsto che le strade di Leonardo Spinazzola e i giallorossi si separino a fine stagione. Il contratto dell’esterno sinistro scade il 30 giugno.