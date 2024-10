Calciomercato Milan, occhi fissi su questo giocatore della Roma: le ultimissime

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a tenere d’occhio questo giocatore della Roma. Le ultimissime sul mondo del club

L’obiettivo del calciomercato Milan Zalewski è tornato in campo con la Roma dopo essere stato a settembre momentaneamente messo fuori rosa. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2025 e, per ora, regna ancora incertezza.

L’esterno, comunque, piace davvero tanto ai rossoneri. Con ogni probabilità la dirigenza continuerà a battere su questo profilo in grado sia di giocare nella difesa a quattro sia da quinto a centrocampo.