Calciomercato Milan, ritorno di fiamma in difesa! Richiesta da non credere, c’è la promessa che cambia tutto per gennaio

Come riportato da AreaNapoli, il calciomercato Milan non abbandona la pista Amar Dedic. IL terzino del Salisburgo sogna di approdare in Serie A e, in particolare, di giocare proprio a San Siro con la maglia rossonera.

Quest’estate ci sono stati su di lui gli interessamenti di Lazio, Napoli e Roma, ma per gennaio anche il Milan comincia a pensarci. Il giocatore ha una clausola da 12 milioni e sarebbe disposto a partire a metà stagione.