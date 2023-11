Rinnovo Kjaer, comunicazione del difensore al Milan. Ultimissime

Rinnovo Kjaer, il centrale danese, in scadenza a fine stagione, ha fatto presente al club rossonero di voler prolungare

Come riportato da calciomercato.com, Simon Kjaer, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione, ha fatto presente a Moncada e Furlani la volontà di estendere l’accordo fino al 2026 chiudendo così la carriera in rossonero.

I due dirigenti hanno aperto alla possibilità ma, viste le precarie condizioni fisiche del danese, hanno rimandato ogni discorso a fine stagione. Possibile che il rinnovo sia solo annuale.